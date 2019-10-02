Даниил Квят: «Пока не осознал рождение дочери на все 100 процентов»
Российский гонщик Даниил Квят в интервью «Известиям» рассказал, чем любит заниматься в свободное время. Также он признался, что пока не осознал до конца, что у него родилась дочь.
— Чем интересуетесь, помимо спорта?
— Люблю музыку. Особенно из 70-х и 80-х. Из современных групп выделю Kings of Leon и еще есть пару инди-рок групп, которые постоянно слушаю.
— Если есть свободное время, предпочтете послушать музыку?
— Не всегда. Люблю почитать, посмотреть хорошее кино. Правда, в последнее время пристрастился к сериалам.
— Рождение дочери сильно изменило вас как человека?
— Пока я не осознал это на все 100 процентов. Чуть позже смогу ответить на этот вопрос.
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https://iz.ru/927041/timur-ganeev/dazhe-materius-teper-po-italianski