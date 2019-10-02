Даниил Квят: «Пока не осознал рождение дочери на все 100 процентов»

Российский гонщик Даниил Квят в интервью «Известиям» рассказал, чем любит заниматься в свободное время. Также он признался, что пока не осознал до конца, что у него родилась дочь.

— Чем интересуетесь, помимо спорта?

— Люблю музыку. Особенно из 70-х и 80-х. Из современных групп выделю Kings of Leon и еще есть пару инди-рок групп, которые постоянно слушаю.

— Если есть свободное время, предпочтете послушать музыку?

— Не всегда. Люблю почитать, посмотреть хорошее кино. Правда, в последнее время пристрастился к сериалам.

— Рождение дочери сильно изменило вас как человека?

— Пока я не осознал это на все 100 процентов. Чуть позже смогу ответить на этот вопрос.