Даниил Квят: "Очень доволен сегодняшней гонкой"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят остался доволен результатом на "Гран-При Великобритании". Он занял девятое место, стартовав с 17-й позиции.

– Я очень доволен сегодняшней гонкой, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. – Честно говоря, у меня не было много ожиданий после старта с конца стартовой решетки. Весь уик-энд я действительно не входил в ритм, немного боролся с балансом. Но мне удалось извлечь все из машины.

В конце у меня была хорошая битва с Кими за восьмую позицию, и это было весело, но в конце мне не хватило кругов, чтобы опередить его. Хорошо получить еще два очка, важно было прийти в норму после нескольких последних гонок.

Хэмилтон выиграл "Гран-при Великобритании", Квят – девятый