Даниил Квят: «Мне не повезло сегодня с красными флагами»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен первым днем «Гран-при Великобритании». Квят показал 10-е время в первой тренировке, а по итогам второй расположился в протоколе на 15-м месте.

— Мне кажется, сегодня был продуктивный день, — цитирует пилота сайт «Альфа Таури». — Единственное — мне не повезло сегодня с красными флагами. У меня была попытка на новых шинах, но пришлось прервать круг и затем уже устанавливать время на использованном комплекте.

Так что в этом моменте мы не смогли показать максимум. Но в остальном, я думаю, мы проделали большую работу. Мне нравился баланс машины. Нам еще есть что поправить перед субботой, кое-что проанализировать.