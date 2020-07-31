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Даниил Квят: «Мне не повезло сегодня с красными флагами»

21:31
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури».
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури».
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Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят остался доволен первым днем «Гран-при Великобритании». Квят показал 10-е время в первой тренировке, а по итогам второй расположился в протоколе на 15-м месте.

— Мне кажется, сегодня был продуктивный день, — цитирует пилота сайт «Альфа Таури». — Единственное — мне не повезло сегодня с красными флагами. У меня была попытка на новых шинах, но пришлось прервать круг и затем уже устанавливать время на использованном комплекте.

Так что в этом моменте мы не смогли показать максимум. Но в остальном, я думаю, мы проделали большую работу. Мне нравился баланс машины. Нам еще есть что поправить перед субботой, кое-что проанализировать.

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