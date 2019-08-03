Даниил Квят: "Думаю, что я выжал из машины все"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги квалификации "Гран-при Венгрии". Гонщик показал 13-й результат. По его словам, он показал максимум.

- Если не считать небольшое недопонимание с командой, когда я выехал с неправильными настройками на последний круг, то квалификация прошла нормально, – цитирует Квята пресс-служба команды. – Думаю, что я выжал из машины все. Возможно, на одну десятую мог бы быть быстрее. Но в целом позиция соответствует скорости машины.

У нас будут шансы на очки. Однако обгонять на этой трассе тяжело. Иногда здесь все едуь паровозиком. Гонка будет долгой. Могут помочь разные стратегии.

Многое станет ясно на страте. Постараемся провести гонку наилучшим образом.