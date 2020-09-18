Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о целях команды после «Гран-при Италии» и «Гран-при Тосканы».

— Команда намерена попытаться поработать над областями, в которых нам, возможно, немного не хватало, — цитирует Квята Autosport. — И это цель всей команды до конца года — попытаться извлечь максимум из текущей конфигурации болида, это то, что мы собираемся сделать.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в России на «Сочи-Автодроме» с 25 по 27 сентября.