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Даниил Квят: «Цель всей команды — попытаться извлечь максимум из текущей конфигурации болида»

18:27
Даниил Квят. Фото Red Bull.
Даниил Квят. Фото Red Bull.
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о целях команды после «Гран-при Италии» и «Гран-при Тосканы».

— Команда намерена попытаться поработать над областями, в которых нам, возможно, немного не хватало, — цитирует Квята Autosport. — И это цель всей команды до конца года — попытаться извлечь максимум из текущей конфигурации болида, это то, что мы собираемся сделать.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в России на «Сочи-Автодроме» с 25 по 27 сентября.

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