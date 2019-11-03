Даниэль Риккьярдо: «Надо признать, что «Макларен» в этом году лучше «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо считает, что его команде не получится опередить «Макларен» в борьбе за четвертое место в Кубке конструкторов. Британская команда опережает французскую на 38 очков за три гонки до конца сезона.

— Мы собирались с ними побороться в этом году, но нужно признать, что «Макларен» был лучше, — цитирует Crash Риккьярдо. — «Макларен» чаще оказывался быстрее нас — так оно и было. Нет смысла расстраиваться этому факту, потому что надо смотреть на то, что мы можем сделать. Быть лучшими среди остальных — это лучшее, на что мы можем быть способны. Не будем сдаваться. Надеюсь, что в следующем году поборемся.