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4 сентября, 23:57

Цунода потеряет 10 позиций на старте на «Гран-при Италии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода потеряет 10 позиций на старте «Гран-при Италии».

После сегодняшней гонки в рамках этапа в Нидерландах японец получил предупреждение за то, что находился в болиде с отстегнутыми ремнями безопасности. Гонщик остановил машину и уже планировал покидать кокпит, поэтому отстегнул ремни, однако команда сказала ему продолжать гонку.

Предупреждение стало для Цуноды пятым в сезоне-2022, пилот превысил лимит на предупреждения за один сезон, поэтому получил штраф.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентября.

Формула-1
Альфа Таури
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