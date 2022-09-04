Цунода потеряет 10 позиций на старте на «Гран-при Италии»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода потеряет 10 позиций на старте «Гран-при Италии».

После сегодняшней гонки в рамках этапа в Нидерландах японец получил предупреждение за то, что находился в болиде с отстегнутыми ремнями безопасности. Гонщик остановил машину и уже планировал покидать кокпит, поэтому отстегнул ремни, однако команда сказала ему продолжать гонку.

Предупреждение стало для Цуноды пятым в сезоне-2022, пилот превысил лимит на предупреждения за один сезон, поэтому получил штраф.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Италии с 9 по 11 сентября.