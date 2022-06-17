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Сегодня, 23:05

Цунода будет стартовать на «Гран-при Канады» последним из-за замены мотора

Иван Шитик
Корреспондент
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На «Альфа Таури» пилота Юки Цуноды поставили новую силовую установку в сборе, и сразу по четырем главным компонентам это стало превышением максимального допущенного количества, сообщает Motorsport.

Таким образом, японцу, предстоит стартовать последним на «Гран-при Канады» (если только кто-то не получит аналогичный штраф).

Кроме того, на третий мотор (вкупе с турбиной и обоими мотор-генераторами) перешли Эстебан Окон из «Альпин» и Кевин Магнуссен из «Хаас». Они пока остаются в пределах нештрафуемого количества.

Альфа Таури
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