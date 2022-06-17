Ферстаппен показал лучшее время в первой практике «Гран-при Канады»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике «Гран-при Канады». Его результат — 1 минута 15,158 секунды.

Вторым стал Карлос Сайнс на «Феррари». Он отстал от лидера на 0,246 секунды. Третье время показал гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо (+0,373 секунды).

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался восьмым.

Квалификация этапа, который проходит в Монреале, состоится в субботу, 18 июня. Гонка пройдет 19 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.