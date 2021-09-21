Бывший руководитель «Макларена» возглавил новое подразделение «Астон Мартин»
16:16
«Астон Мартин» на официальном сайте объявил о назначении Мартина Уитмарша исполнительным директором Aston Martin Performance Technologies.
Новая компания займется деятельностью команды «Формулы-1». Перед подразделением поставлена задача предоставлять «лучшие в своем классе» инновационные, инженерные, испытательные и производственные услуги в различных областях.
Уитмарш работал в «Макларене» с 1989 года на протяжении 24 лет. С 2009 по 2014 годы он был руководителем команды.
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