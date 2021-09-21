Бывший руководитель «Макларена» возглавил новое подразделение «Астон Мартин»

«Астон Мартин» на официальном сайте объявил о назначении Мартина Уитмарша исполнительным директором Aston Martin Performance Technologies.

Welcome to the team, Martin. ?



Martin Whitmarsh has been recruited to the new role of Group Chief Executive Officer of Aston Martin Performance Technologies.



Click below for the full story. — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 21, 2021

Новая компания займется деятельностью команды «Формулы-1». Перед подразделением поставлена задача предоставлять «лучшие в своем классе» инновационные, инженерные, испытательные и производственные услуги в различных областях.

Уитмарш работал в «Макларене» с 1989 года на протяжении 24 лет. С 2009 по 2014 годы он был руководителем команды.