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Бывший руководитель «Макларена» возглавил новое подразделение «Астон Мартин»

16:16
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«Астон Мартин» на официальном сайте объявил о назначении Мартина Уитмарша исполнительным директором Aston Martin Performance Technologies.

Новая компания займется деятельностью команды «Формулы-1». Перед подразделением поставлена задача предоставлять «лучшие в своем классе» инновационные, инженерные, испытательные и производственные услуги в различных областях.

Уитмарш работал в «Макларене» с 1989 года на протяжении 24 лет. С 2009 по 2014 годы он был руководителем команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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