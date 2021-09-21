Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Никите Мазепину на «Гран-при России»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи российскому пилоту «Хааса» Никите Мазепину перед стартом «Гран-при России».

«Гран-при России». Домашняя гонка. До встречи", — написал Мазепин в Instagram.

«Удачи», — написал Хабиб в комментариях к посту Никиты.

Instagram Никиты Мазепина.

«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи. В текущем сезоне Мазепин не набрал ни одного очка в 14 гонках.