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Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Никите Мазепину на «Гран-при России»

13:12
Instagram Никиты Мазепина.
Instagram Никиты Мазепина.
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи российскому пилоту «Хааса» Никите Мазепину перед стартом «Гран-при России».

«Гран-при России». Домашняя гонка. До встречи", — написал Мазепин в Instagram.

«Удачи», — написал Хабиб в комментариях к посту Никиты.

Instagram Никиты Мазепина.
Instagram Никиты Мазепина.

«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи. В текущем сезоне Мазепин не набрал ни одного очка в 14 гонках.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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