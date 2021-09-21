Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Никите Мазепину на «Гран-при России»
13:12
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи российскому пилоту «Хааса» Никите Мазепину перед стартом «Гран-при России».
«Гран-при России». Домашняя гонка. До встречи", — написал Мазепин в Instagram.
«Удачи», — написал Хабиб в комментариях к посту Никиты.
Instagram Никиты Мазепина.
«Гран-при России» пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи. В текущем сезоне Мазепин не набрал ни одного очка в 14 гонках.
Читайте также
«Подошел Майк Тайсон и сказал: «Ты дрался слишком эмоционально». Робби Лоулер вспоминает зарубу с Ником Диазом
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю