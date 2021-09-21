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Руководитель «Альфа Ромео» пообещал определиться со вторым пилотом на следующий год до конца октября

19:27
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Глава команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, как команда будет выбирать напарника Валттери Боттасу на следующий сезон.

«Я не хочу составлять никаких списков, — рассказал француз RacingNews365. — Дело в том, что если кого-то забыть, это сразу окажется в центре внимания.

Но есть все лидеры «Формулы-2», есть те гонщики, кто еще доступен на рынке «Ф-1» — и первый среди них Антонио Джовинацци.

Мы примем решение в начале октября".

Считается, что фаворитом в споре за вакантное место является китайский пилот «Ф-2» Гуанью Чжоу, но у того пока нет суперлицензии. Также высоко котируются шансы Антонио Джовинацци, который выступает за команду с 2019 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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