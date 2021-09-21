Руководитель «Альфа Ромео» пообещал определиться со вторым пилотом на следующий год до конца октября

Глава команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, как команда будет выбирать напарника Валттери Боттасу на следующий сезон.

«Я не хочу составлять никаких списков, — рассказал француз RacingNews365. — Дело в том, что если кого-то забыть, это сразу окажется в центре внимания.

Но есть все лидеры «Формулы-2», есть те гонщики, кто еще доступен на рынке «Ф-1» — и первый среди них Антонио Джовинацци.

Мы примем решение в начале октября".

Считается, что фаворитом в споре за вакантное место является китайский пилот «Ф-2» Гуанью Чжоу, но у того пока нет суперлицензии. Также высоко котируются шансы Антонио Джовинацци, который выступает за команду с 2019 года.