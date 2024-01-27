Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:46

Норрис — о продлении контракта с «Макларен»: «Я вырос в этой команде и чувствую себя здесь как дома»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал продление контракта с командой. Срок нового соглашения не раскрывается.

«Это замечательное чувство. Я вырос в «Макларен» и чувствую себя здесь как дома, команда для меня как семья. До сих пор путешествие было захватывающим, у нас были взлеты и падения, но прошлый сезон показал наше желание вернуться к борьбе за первое место на трассе. Работа, проделанная Заком Брауном, Андреа Стеллой и всей командой за последний год, была невероятной, и я уверен, что смогу побороться за победы. Я с нетерпением жду продолжения напряженной работы со всеми в «Макларен» в течение следующих нескольких лет», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларен».

По информации СМИ, контракт 24-летнего пилота рассчитан до конца сезона-2027 и включает в себя опции продления.

Британец выступает за «Макларен» с 2018 года. В прошлом сезоне он занял шестое место в личном зачете пилотов «Формулы-1».

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
0
Читайте также
Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open 2024
Синнер победил Джоковича и вышел в финал Australian Open
Путин призвал формировать российскую элиту из защитников своей страны
В Польше указали на рост преступности из-за потока мигрантов с Украины
WP сообщила об изменении плана США относительно военной стратегии Украины
СК РФ опубликовал кадры посадки пленных в сбитый ВСУ Ил-76
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Макларен» продлил контракт с Ландо Норрисом

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости