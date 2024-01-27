Норрис — о продлении контракта с «Макларен»: «Я вырос в этой команде и чувствую себя здесь как дома»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал продление контракта с командой. Срок нового соглашения не раскрывается.

«Это замечательное чувство. Я вырос в «Макларен» и чувствую себя здесь как дома, команда для меня как семья. До сих пор путешествие было захватывающим, у нас были взлеты и падения, но прошлый сезон показал наше желание вернуться к борьбе за первое место на трассе. Работа, проделанная Заком Брауном, Андреа Стеллой и всей командой за последний год, была невероятной, и я уверен, что смогу побороться за победы. Я с нетерпением жду продолжения напряженной работы со всеми в «Макларен» в течение следующих нескольких лет», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларен».

По информации СМИ, контракт 24-летнего пилота рассчитан до конца сезона-2027 и включает в себя опции продления.

Британец выступает за «Макларен» с 2018 года. В прошлом сезоне он занял шестое место в личном зачете пилотов «Формулы-1».