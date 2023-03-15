Мартин Брандл: «Хэмилтон думает о переходе в «Феррари»

Эксперт «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон задумывается об уходе в «Феррари».

«Я уверен, что Льюис сейчас задумывается: «Знаете, я бы хотел повторить путь Михаэля Шумахера — перейти в «Феррари» и снова превратить их в команду-победительницу», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

До этого Хэмилтон высказывал публичное недовольство тем , что руководство «Мерседес» проигнорировало его мнение при разработке нового болида.

Контракт Хэмилтона с командой истекает в конце сезона. На его счету 7 чемпионских титулов в «Формуле-1».