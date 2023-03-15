Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:27

Мартин Брандл: «Хэмилтон думает о переходе в «Феррари»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эксперт «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон задумывается об уходе в «Феррари».

«Я уверен, что Льюис сейчас задумывается: «Знаете, я бы хотел повторить путь Михаэля Шумахера — перейти в «Феррари» и снова превратить их в команду-победительницу», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

До этого Хэмилтон высказывал публичное недовольство тем, что руководство «Мерседес» проигнорировало его мнение при разработке нового болида.

Контракт Хэмилтона с командой истекает в конце сезона. На его счету 7 чемпионских титулов в «Формуле-1».

Формула-1
Мерседес
Феррари
Льюис Хэмилтон
4
0
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес надеется, что придет его очередь побеждать
Новости
RSS RSS
Все новости