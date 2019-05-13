Боттас считает, что он не смог выиграть "Гран-при Испании" из-за проблем со сцеплением

Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас - о "Гран-при Испании", где он занял второе место. Победу одержал его партнер Льюис Хэмилтон.

- Честно говоря, не лучший день, – цитирует Боттаса Autosport. – Я проиграл гонку на старте, но не могу винить себя. Сцепление странно работало: при нажатии и отпускании возникли вибрации, с которыми я никогда не сталкивался раньше. Поэтому я так медленно стартовал. Потрясающе, что команда завоевала пятый дубль подряд. Я заработал важные очки, которые пригодятся в конце сезона. Но мне необходимо понять, что произошло на старте.

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