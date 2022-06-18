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Сегодня, 14:46

Хорнер считает, что ФИА не должна менять технический регламент по ходу сезона

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о директиве Международной автомобильной федерации (ФИА) для борьбы с эффектом галопирования.

«Правила одинаковы для всех. У каких-то машин есть проблемы с галопированием. У каких-то нет. И те команды, у которых эти проблемы есть, неизбежным образом будут пытаться добиться изменения регламента. Такова природа этой игры, природа «Формулы-1».

Было бы несправедливо менять правила посреди сезона — а именно этим мы это и считаем, — просто потому, что какая-то команда не смогла справиться с задачей. Очевидно, что упор должен быть сделан именно на эту команду — чтобы она могла сама решить имеющиеся проблемы.

Определение того, считать ли машину опасной для управления, должно оставаться за ФИА. У них до сих пор есть в арсенале вариант с черным флагом. Ведь если ранее в ФИА определяли какую-то машину опасной для окружающих, определяли ее состояние неприемлемым с точки зрения безопасности для пилотов, они всегда показывали этой машине черный флаг», — приводит слова Хорнера Racefans.

В директиве, опубликованной 16 июня на сайте ФИА, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффекта, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками.

Эти меры были приняты в связи с тем, что некоторые пилоты сообщили о сильных болях в спине. В частности, «Мерседес» подтолкнул ФИА к поиску решения, так как Льюис Хэмилтон страдал от болей после «Гран-при Азербайджана».

Источник: https://www.racefans.net/2022/06/17/fia-should-black-flag-cars-if-their-porpoising-endangers-drivers-safety-horner/
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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