«Хаас» объявит состав пилотов на сезон-2023 17 ноября

Команда «Хаас» сделает официальное заявление о составе пилотов в четверг, 17 ноября, сообщает инсайдер Альберт Фабрега.

По предварительным данным, Нико Хюлькенберг должен был стать напарником Кевина Магнуссена и заменить в «Хаасе» Мика Шумахера.

35-летний Хюлькенберг проведет свой первый полноценный сезон в «Формуле-1» после трехлетней паузы.

За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.