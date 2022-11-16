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Сегодня, 19:36

«Хаас» объявит состав пилотов на сезон-2023 17 ноября

Иван Шитик
Корреспондент
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Команда «Хаас» сделает официальное заявление о составе пилотов в четверг, 17 ноября, сообщает инсайдер Альберт Фабрега.

По предварительным данным, Нико Хюлькенберг должен был стать напарником Кевина Магнуссена и заменить в «Хаасе» Мика Шумахера.

35-летний Хюлькенберг проведет свой первый полноценный сезон в «Формуле-1» после трехлетней паузы.

За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.

Хаас
Кевин Магнуссен
Мик Шумахер
Нико Хюлькенберг
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