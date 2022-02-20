Боттас оценил шансы Расселла победить Хэмилтона в сезоне-2022

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас оценил шансы Джорджа Расселла победить Льюиса Хэмилтона за рулем болида «Мерседеса» в сезоне-2022.

«Не думаю, что кто-то сможет победить Хэмилтона на одинаковых болидах. Да, Джордж быстро адаптировался в команде, ведь он не первый год работает с «Мерседесом», но победить Льюиса очень непросто. Я испытал это на собственном опыте.

У каждого гонщика бывают хорошие и плохие дни, но у Льюиса невероятно высокий уровень. И даже в плохой для себя день он не так уж и плох. Более того, он здорово умеет адаптироваться к разным условиям, реагировать на изменения. Люди этого не видят, но на самом деле он очень много над этим работает», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Расселл проведет свой первый сезон за немецкую команду, до этого он был гонщиком «Уильямс».

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.