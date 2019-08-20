Боттас не собирается уходить в ралли

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас опроверг информацию о том, что в 2020 году он может уйти в ралли.

В начале этого года финн принял участие в Ралли Лапландия, а за последний месяц протестировал автомобили Toyota и Ford в WRC. При этом у него пока нет контракта с «Мерседесом» на следующий сезон.

— Я не думаю об участии в ралли. В будущем все возможно, но в следующем сезоне я буду выступать в «Формуле-1». Я не переживаю из-за контракта, — цитирует Боттаса Autosport. — Приходится отвечать на телефонные звонки, но в остальном мои мысли заняты другим. Все, что остается, — ждать.