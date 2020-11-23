Борис Джонсон поддержал инициативу посвятить Хэмилтона в рыцари

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал инициативу посвятить в рыцари семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, сообщает Daily Mail.

Посвящение Хэмилтона должно произойти на церемонии, приуроченной к Новому году.

Проблемой мог стать тот факт, что налоги со многих своих доходов гонщик платит не в Великобритании, а в нескольких других странах. Но Почетный комитет закончил изучение этого вопроса и пришел к выводу, что ситуация с налогами Хэмилтона не препятствует получению рыцарского звания.