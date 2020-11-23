Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Борис Джонсон поддержал инициативу посвятить Хэмилтона в рыцари

11:46
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал инициативу посвятить в рыцари семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, сообщает Daily Mail.

Посвящение Хэмилтона должно произойти на церемонии, приуроченной к Новому году.

Проблемой мог стать тот факт, что налоги со многих своих доходов гонщик платит не в Великобритании, а в нескольких других странах. Но Почетный комитет закончил изучение этого вопроса и пришел к выводу, что ситуация с налогами Хэмилтона не препятствует получению рыцарского звания.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир