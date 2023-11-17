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Сегодня, 13:55

Болельщиков не пустили на вторую тренировку «Гран-при Лас-Вегаса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трибуны на «Гран-при Лас-Вегаса».
Фото Reuters

Организаторы «Гран-при Лас-Вегаса» не пустили зрителей на трибуны на вторую свободную практику, сообщает Autosport.

Организаторы «Гран-при» приняли такое решение из-за проблем с логистикой. Все фан-зоны должны быть освобождены от зрителей в 1:30 по местному времени. Отмечается, что некоторых болельщиков выводила полиция.

Из-за оторвавшегося люка в первой практике дирекция гонки приняла решение перенести старт второй сессии свободных заездов на 2:30 по местному времени. В 4:00 по Лас-Вегасу трасса станет дорогой общего пользования, поэтому у организаторов остается немного времени для переноса практики.

Квалификация «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет 18 ноября. Начало — в 11:00 мск. Гонка состоится 19 ноября. Старт — в 9:00 мск.

Формула-1
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Старт второй практики «Гран-при Лас-Вегаса» перенесен на 30 минут

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