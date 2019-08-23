Bild: Окон перейдет в «Рено», а «Мерседес» продлит контракт с Боттасом

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон продолжит карьеру в «Рено», утверждает Bild. Немец должен быть освобожден от контрактных обязательств с «Мерседесом» в конце этого года и присоединится к французской команде, где станет напарником Даниэля Риккьярдо.

По данным источника, в «Мерседесе» приняли решение продлить контракт с Валттери Боттасом, которого мог заменить Окон в паре с Льюисом Хэмилтоном. Если же случится переход Окона в «Рено», то Нико Хюлькенберг может отправиться в «Хаас» и заменить там Ромена Грожана, с которым американская команда намерена расстаться.