Берни Экклстоун: «Не поставил бы на то, что Феттель останется в «Формуле-1» после 2020 года»

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может покинуть гонку после 2020 года.

— В последнее время я не видел у Феттеля желания делать все ради победы, — цитирует Экклстоуна GranPrix247. — Вообще я бы не поставил на то, что Феттель останется в «Формуле-1» после 2020 года. Но я уверен, что Себ в итоге примет верное решение.

Контракт Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года. В завершившемся сезоне гонщик занял пятое место.