Апелляция «Ред Булла» удовлетворена: Хэмилтон опустился на пятое место на старте «Гран-при Австрии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон наказан за инцидент в субботней квалификации «Гран-при Австрии». Шестикратный чемпион «Формулы-1» не сбросил скорость в зоне действия желтых флагов.

Изначально санкций к нему применено не было, поскольку стюарды пришли к выводу, что желтые флаги и зеленые сигналы были показаны одновременно, и гонщик был введен в заблуждение. «Ред Булл» предоставил другую запись, где видно, что панель все же светилась не зеленым, а желтым.

Хэмилтон стал вторым в квалификации и был наказан потерей трех мест. Таким образом, он начнет с пятой позиции. Первым стартует обладатель поула, его партнер по команде Валттери Боттас. Гонщики «Ред Булла» Макс Ферстаппен и Александр Албон поднялись на второе и четвертое место соответственно. Между ними расположился Ландо Норрис из «Макларена».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стартует 13-м.