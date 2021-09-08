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Алонсо заявил, что все еще рассчитывает стать чемпионом «Формулы-1» в третий раз в карьере

09:37
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что все еще рассчитывает стать чемпионом «Формулы-1» в третий раз в карьере.

«Я все еще сохраняю прежний боевой дух, желание гоняться и выиграть третье чемпионство. Это мотивирует меня. Со временем ты понимаешь, что не все под твоим контролем и есть вещи, которые невозможно преодолеть. В любом случае, нужно хотя бы пытаться и подобраться как можно ближе, чтобы сделать третье чемпионство возможным. Не думаю, что возраст — проблема. Если у твоей машины лучше прижимная сила — ты будешь быстрее в поворотах, если у тебя мощный двигатель — ты быстрее на прямых. При этом не имеет значения, 20 тебе лет или 40», — приводит BBC слова Алонсо.

40-летний Алонсо проводит 18-й сезон в «Формуле-1», испанец становился чемпионом гоночной серии в 2005 и 2006 годах. После 13 этапов сезона-2021 гонщик занимает 10-е место в личном зачете с 46 очками.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/formula1/58457766

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Иван Торопцев все материалы автора

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