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Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы сына на «Гран-при Нидерландов»

20:26
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Экс-пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен не смог лично присутствовать на трассе в Зандфорте в день исторической победы своего сына Макса в домашнем «Гран-при», сообщает De Telegraaf.

За ходом уик-энда 49-летний голландец следил из дома по телевизору из-за плохого самочувствия, а в воскресенье его и вовсе пришлось отправить в больницу из-за жалоб на боль в животе.

Ему провели комплекс мероприятий и назначили антибиотики — жизни и здоровью первого гонщика из Нидерландов, покорившему подиум «Ф-1», ничто не угрожает.

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Иван Шитик все материалы автора

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