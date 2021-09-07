Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы сына на «Гран-при Нидерландов»
20:26
Экс-пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен не смог лично присутствовать на трассе в Зандфорте в день исторической победы своего сына Макса в домашнем «Гран-при», сообщает De Telegraaf.
За ходом уик-энда 49-летний голландец следил из дома по телевизору из-за плохого самочувствия, а в воскресенье его и вовсе пришлось отправить в больницу из-за жалоб на боль в животе.
Ему провели комплекс мероприятий и назначили антибиотики — жизни и здоровью первого гонщика из Нидерландов, покорившему подиум «Ф-1», ничто не угрожает.
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