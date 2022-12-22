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Сегодня, 17:47

Фернандо Алонсо — о шансе завоевать третий титул: «Я бы не стал продолжать выступать, если бы не верил в это»

Алина Савинова
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что не стал бы продолжать свою карьеру, если бы не верил в возможность завоевать еще один титул.

«Нет. Думаю, что не принял бы этого. Я бы не стал продолжать, если бы не верил, что у нас может быть шанс. Я не знаю, какова вероятность, — один процент или десять, но я продолжаю только потому, что верю в эту возможность.

В следующем году сократить отставание, которое сейчас есть у «Астон Мартин» невозможно. Но нам нужно заложить фундамент, основу для будущих автомобилей и работать лучше, чем люди вокруг нас", — приводит GP Fans слова испанского гонщика.

Алонсо является двукратным чемпионом мира и трехкратным вице-чемпионом. По итогам текущего сезона он занял 9-е место в турнирной таблице «Формулы-1», набрав 81 очко.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/98376/fernando-alonso-aston-martin-standards-warning/
Фернандо Алонсо
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