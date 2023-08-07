Алонсо назвал сроки, когда «Астон Мартин» разберется с новыми шинами

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о проблемах английской команды с новыми шинами Pirelli.

«Я не сторонник изменения правил посреди сезона. В спорте, вы знаете, если вы меняете мячи посреди теннисного турнира или что-то в этом роде, то ситуация выглядит ненормально. И это то, что происходит сейчас, когда мы меняем шины по ходу сезона, мы меняем правила в середине чемпионата мира. Но, в конце концов, эта ситуация одинакова для всех, поэтому нам просто нужно понять шины как можно лучше и, надеюсь, извлечь максимум из них. Мы все еще не уверены в новой резине на 100 %. Нам нужна пара гонок, чтобы что-то подтвердить в наших выводах. Пока что они очень похожи на предыдущий вариант шин, но нам нужно подождать и посмотреть», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

На «Гран-при Великобритании» Pirelli презентовала новую конструкцию шин.

В нынешнем сезоне Алонсо шесть раз поднимался на подиум, однако с европейской части календаря результаты команды пошли на спад. После 12 «Гран-при» «Астон Мартин» занимает третью строчку в зачете конструкторов, набрав 196 очков. Лидирует — «Ред Булл» (503 очка).