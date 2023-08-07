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Сегодня, 17:57

Марк Уэббер считает, что Пиастри провел феноменальную первую половину сезона-2023 в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Марк Уэббер, экс-пилот «Формулы-1» и менеджер гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, оценил выступление новичка британской команды в первой половине сезона.

«Я думаю, что это были экстраординарные несколько недель для всей команды. Планка была поднята до очень высокого уровня. Оскар провел феноменальную первую половину этого сезона в «Формуле-1». Конечно, мы все им гордимся. Зная его, он продолжит работать над моментами, где может совершенствоваться, и будет продолжать становиться лучше», — заявил Уэббер.

Пиастри начал карьеру в «Макларене» в 2023 году. Ранее он выступал за «Альпин».

В общем зачете «Формулы-1» 22-летний австралийский автогонщик на данный момент занимает 11-е место. Его лучший результат в сезоне-2023 — 4 место на «Гран-при Великобритании».

Формула-1
Оскар Пиастри
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