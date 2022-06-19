Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 00:36

Алонсо: «Думаю, мы нападем на Ферстаппена на первом же повороте!»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Альпина» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Канады». Испанский гонщик занял второе место.

«Это был невероятный уикэнд для нас. Машина была мега, мне было так комфортно управлять ею, а болельщики подтолкнули меня к тому, чтобы я сделал дополнительный толчок. Думаю, мы нападем на Макса на первом же повороте!» — приводит слова Алонсо официальный Twitter «Ф-1».

Макс Ферстаппен («Ред Булл») завоевал поул, вторым стал Фернандо Алонсо («Альпин»), замкнул тройку Карлос Сайнс («Феррари»).

Финальная гонка «Гран-при Канады» пройдет 19 июня и начнется в 21:00 мск.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Моуриньо зовет Роналду в «Рому», «Барса» снова богатая, а «МЮ» не может купить де Йонга. Главные трансферные слухи Европы на 18 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен завоевал поул на «Гран-при Канады», Алонсо — второй, Сайнс — третий
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости