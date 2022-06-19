Алонсо: «Думаю, мы нападем на Ферстаппена на первом же повороте!»

Пилот «Альпина» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Канады». Испанский гонщик занял второе место.

«Это был невероятный уикэнд для нас. Машина была мега, мне было так комфортно управлять ею, а болельщики подтолкнули меня к тому, чтобы я сделал дополнительный толчок. Думаю, мы нападем на Макса на первом же повороте!» — приводит слова Алонсо официальный Twitter «Ф-1».

Макс Ферстаппен («Ред Булл») завоевал поул, вторым стал Фернандо Алонсо («Альпин»), замкнул тройку Карлос Сайнс («Феррари»).

Финальная гонка «Гран-при Канады» пройдет 19 июня и начнется в 21:00 мск.