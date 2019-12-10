Александр Албон: «В «Ред Булле» пропало ощущение, что я новичок»

Пилот «Ред Булла» Александр Албон рассказал о своих впечатлениях от первого года в «Формуле-1». Он начинал сезон в «Торо Россо», но по ходу чемпионата был переведен в «Ред Булл».

— Мне иногда хочется сказать самому себе, что я еще новичок, но когда ты в «Ред Булле», это ощущение пропадает, поскольку от тебя многого ждут, — цитирует Crash Албона. — Я доволен тем, как прошел год. Были хорошие моменты. Я не хочу оправдывать неудачи тем, что я новичок. Моя цель — совершенствоваться и быть еще быстрее. Понимаю, что еще учусь, но в целом доволен тем, как все прошло. Чему меня научили в «Ред Булле»? Правильному отношению ко всему. Не нужно никого слушать, включая СМИ, а нужно просто делать свою работу. Это командная работа, но тут много индивидуального.