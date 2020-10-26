Албон останется в «Ред Булле» до конца сезона

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал, что команда планирует завершить оставшиеся гонки текущего сезона вместе с Александром Албоном.

«Мы доработаем год с Албоном, — приводит слова Хорнера RaceFans. — Все в команде хотят, чтобы Александр заслуженно остался с нами и на следующий сезон.

Ему тяжело, ведь нынешний сезон в «Формуле-1» всего второй в его карьере. Даже психологически сейчас трудно противостоять Максу Ферстаппену. Надеюсь, что в Имоле Алекс сможет показать свой потенциал».

В текущем сезоне Албон набрал 64 очка и располагается на восьмой строчке в общем зачете.