Нико Росберг: "Не знаю, опережает ли нас "Феррари"
6 марта 2016, 10:03
Пилот "Мерседеса" Нико Росберг заявил, что главный конкурент немецкой команды в лице "Феррари" вплотную подобрался к их коллективу. При этом гонщик не смог ответить на вопрос, опережает ли "Скудерия" его команду по уровню.
– Мы знаем, что команда "Феррари" подобралась к нам очень близко, – цитирует Marca Росберга. – Они были быстры на тестах в "Барселоне". У каждой команды есть своя стратегия, поэтому мы более-менее знаем способности каждой. Поэтому мы знаем, на каком месте находимся относительно "Феррари", и я могу сказать, что по уровню мы близки. А опережают они нас или нет... не знаю, на этот вопрос ответ будет дан во время гонок.
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