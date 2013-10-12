Ромэн Грожан: "В Японии задачу усложняет сильный ветер"

Пилот "Лотуса" Ромэн Грожан доволен четвертым местом в квалификации "Гран-при Японии". Он считает, что гонка получится очень интересной и сложной.

– "Ред Булл" очень силен в квалификации, мы также знали, что будет напряженная борьба с Льюисом Хэмилтоном, который стал третьим, – цитирует L'Equipe Грожана. – Думаю, что четвертая позиция – это хорошо. Машина чувствует себя лучше, чем раньше. Команда упорно трудилась, чтобы решить возникавшие проблемы, и мы снова добились прогресса. Это довольно непростая трасса, усложняет задачу непредсказуемый и сильный ветер. Интересно, как будет проходить гонка. Лично я себя ощущаю тут уверенно.