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Сегодня, 14:30

«Мото Драйв»: место, где встречаются скорость и развлечения

«Игора Драйв» состоится 29 и 30 июня
Анатолий Курагин
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Фестиваль «Мото Драйв 2024».
Фото пресс-служба «Игора Драйв»
На главной трассе автодрома «Игора Драйв» 29-30 июня пройдет этап гоночной серии Motoring.

Автодром «Игора Драйв» 29 и 30 июня впервые примет у себя спортивно-развлекательный праздник для всей семьи «Мото Драйв». Каждый поклонник активного отдыха найдет здесь развлечение на свой вкус — от уникального автотеатра до невероятных трюков от профессионалов паркура. Но основными героями праздника, конечно, станут мотоциклы.

Первый автотеатр страны

На главной трассе автодрома развернется этап гоночной серии Motoring — главных соревнований нашей страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Параллельно кольцевым гонкам на протяжении всего уик-энда публику ждут соревнования мотокроссменов. Профессионалы, не представляющие свою жизнь без энергии и драйва, продемонстрируют свое мастерство сразу на нескольких трассах.

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«Мото Драйв» — 2024 — это семейный фестиваль, где каждый найдет себе занятие по душе. В этот уик-энд гостей ждет выступление первого и единственного в России автотеатра. Это цирковое шоу с захватывающим сюжетом и уникальными танцевальными номерами, в котором стирается грань между фантазией и реальностью. Новый сезон драйв-шоу откроет программа «Круто ты попал...».

По сюжету этого представления обычный телезритель загадывает желание стать участником всех телевизионных передач, и его мечту неожиданно исполняет «Джинн дивана». Только одно но: нашему герою нужно успеть вернуться назад, пока программа не закончилась, иначе он рискует навсегда остаться внутри телереальности. Впервые зритель увидит шоу не из автомобиля, как это было ранее, а станет его участником, погрузится в процесс на расстоянии вытянутой руки.

Также всех участников праздника встретит современный мощный концертно-развлекательный комплекс Soundtruck «BIG BOOM», не имеющий аналогов в мире. Здесь гостей мотопраздника ждет музыкальный подарок — специально для вас выступление групп «The Kitchers», «Круто Band», «Marlyn Band «и море позитивной музыки от лучших диджеев страны.

Фото пресс-служба «Игора Драйв»

Трюковая езда

Самая молодая и самая быстроразвивающаяся дисциплина международного мотоспорта — стантрайдинг — в эти выходные тоже представит свои возможности. Это трюковая езда на мотоцикле в сопровождении звукового шоу с участием двух спортсменов и двух артистов. Зрелищная и красивая история покажет публике достижения современного мотоспорта.

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Зона «Уличная классика» порадует участников спортивными активностями. Она соединит на своей площадке молодежь с помощью стрит-культуры и современных видов спорта. В нее войдут самые зрелищные и драйвовые дисциплины: паркур, мастер-классы и показательные выступления, брейкинг/хип-хоп, воркаут-фристайл, соревнования по троеборью, показательные выступления и скейт-мастер-классы, а также мастер-классы и выступления велосипедного мотокросса.

Фото пресс-служба «Игора Драйв»

Сама паркур-площадка представляет собой полосу препятствий, и любой желающий сможет пробежать ее на время, а рекордсмены получат призы. Каждые два часа гостей ждут мастер-классы от профессиональных атлетов и, конечно, интерактив, например «дай пять в полете». Мобильная воркаут-площадка оборудована современным снаряжением, с помощью которого любой новичок или профессионал сможет попробовать свои силы в искусстве уличного спорта.

На протяжении всех дней праздника на площадке «Мото Драйв» будет работать стрит-арт-площадка, где художники представят граффити-картины, а в конце дня художественная стена станет импровизированной фотозоной. В общем, этот зрелищный мото-уик-энд на «Игора Драйв» никак нельзя пропустить!

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