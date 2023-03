Мотоциклисты вступили в битву за чемпионат мира для электробайкеров. Велосипедисты в гневе

За перспективное направление гонок развернулось настоящее сражение .

Новые перспективные виды спорта на дороге, как говорится, не валяются. Особенно если речь об электровелосипедах, ставших ныне столь популярными у обывателей средствами передвижения. На днях Международная федерация мотоспорта (FIM) объявила об организации полноценного Кубка мира по E-Bike с целью превратить его в полноценный чемпионат мира. Вот только чемпионат мира в гонках на электровелосипедах уже проводится, причем совсем другой организацией — Международной федерацией велоспорта (UCI). И сражение за контроль над соревнованиями на электровелосипедах наверняка будет жарким.

У мотоциклистов больше планы

Итак, FIM объявила, что c нынешнего года будет проводить новую серию Кубок мира FIM EBK, которую хочет сделать ведущей мировой серией гонок на электровелосипедах. Для этого в мотоциклетной федерации заключили соглашение с организатором гонок E-Bike под названием EBK GP Ltd. Планы можно назвать грандиозными — Кубок мира в ближайшие два сезона, а c 2025 года организация полноценного чемпионата мира.

Уже заявлено, что FIM EBK — первая серия, посвященная скоростным гонкам на электрических велосипедах в городах по всему миру в формате критериумов. Миссия Кубка мира — использование спорта для продвижения экологически чистых решений мобильности. Ну то есть E-Bike еще и поможет мотоциклистам с экологической повесткой. Не обойдется и без гендерной составляющей, поскольку традиционного для автомотоспорта перекоса в пользу мужчин здесь не будет. В дебютных соревнованиях планируется участие как минимум шести команд, каждая из которых будет состоять из трех мужчин и трех женщин.

Фото Global Look Press

В сезоне-2023 запланированы четыре — шесть стартов как минимум на двух континентах, дальше, говорят, будет больше. В общем, все по-взрослому, что и неудивительно — FIM является мощной организацией, а ее флагманские соревнования (чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам) в ряде стран даже популярнее «Формулы-1». Всем участникам новых состязаний обещаны специально разработанные уникальные гоночные электровелосипеды.

«Важно, что у FIM есть четкая стратегия на будущее, которая включает развитие равноправных двухколесных дисциплин в дополнение к нашим традиционным мотоциклетным дисциплинам. Этот перспективный план имеет еще большее значение, поскольку он включает альтернативные источники энергии, а также укрепляет и поддерживает нашу приверженность проведению экологически безопасных мероприятий, которые также могут повысить более широкую пользу от продвижения экологически чистых видов транспорта и мобильности», — заявил президент FIM Хорхе Виегас.

Но и велосипедисты настроены решительно

Что ж, курс на экологичность — это хорошо. Да и соревнования на электровелосипедах — вполне себе любопытная ниша. Вот только сам по себе E-Bike, будучи велосипедом с мотором, не слишком вписывается в рамки какого-то одного привычного вида спорта. Его считают своим одновременно мотоциклисты и велосипедисты, еще в 2019 году начавшие нешуточную борьбу за «новичка».

Тогда в UCI резко отреагировали на анонс FIM по организации E-Bike Enduro World Cup. Международные велосипедные чиновники, как было заявлено в официальном релизе, удивились и расстроились от этой новости. И сразу же наложили на данное мероприятие свои санкции, запретив всем гонщикам с лицензией UCI участвовать и пообещав в противном случае дисциплинарные взыскания. «Я в восторге от популярности, которой в настоящее время пользуется электронный горный велосипед. Он привлекает новую публику. UCI намеревается развивать эту деятельность, которая, как и другие виды велоспорта, находится в его исключительной юрисдикции», — заявил тогда президент UCI Давид Лапартьян.

Давид Лапартьян. Фото Getty Images

В принципе, несмотря на мотор, такие велосипеды оснащены еще и педалями. И хотя Виегас и находит в E-Bike сходство с первыми мотоциклами, аргументы велосипедистов также выглядят весьма весомо. Хотя опять же многое зависит от регламента. В частности, в FIM допускают достаточно высокие скорости, а в UCI ограничивают их примерно до 25 км в час, как, впрочем, и мощность. То есть приближая к обычным велосипедам.

Мотоциклисты и велосипедисты постепенно развивают свои серии, определяя чемпионов. Дальше всех зашли все же в UCI, с 2019 года проводящие в рамках чемпионата мира по маунтинбайку заезды Electric Bike в дисциплине кросс-кантри. Первыми чемпионами мира стали Алан Хатерли из Южной Африки у мужчин и Натали Шнайтер из Швейцарии. А в 2020-м золото ЧМ в данной дисциплине завоевал будущий олимпийский чемпион Токио в обычном маунтинбайке британец Том Пидкок. Как бы показывая, что это все же вотчина UCI. Но, судя по последним новостям, в FIM сдаваться не собираются. Перетягивание каната, то есть электронного велосипеда, продолжается. Кто знает, может, вскоре дойдет и до гонок на электросамокатах?