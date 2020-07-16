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Валентино Росси: «С вероятностью в 99 процентов буду выступать за «Ямаху СРТ» в 2021 году»

13:57

Пилот «Ямахи» Валентино Росси сообщил, что близок к переходу в заводскую команду «Ямаха СРТ» в 2021 году.

— Новость о том, что я уже подписал контракт — неправда, но мы очень близки к соглашению, — цитирует Autosport.com Росси. — Я хочу продолжать выступать в 2021 году и обсудил этот вопрос с «Ямахой». Нужно уладить вопросы по деталям, но с вероятностью в 99 процентов я буду выступать за «Ямаху СРТ» в следующем году.

41-летний Росси — один из самых титулованных мотогонщиков в истории, он является 7-кратным чемпионом MotoGP.

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