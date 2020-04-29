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Три гонки сезона MotoGP отменены

14:26
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Руководство чемпионата MotoGP объявило об окончательной отмене трех этапов «Гран-при»: в Германии, Финляндии и гонки в голландском Ассене, сообщает Motorsport.

Ранее отмененным был только «Гран-при Катара» (при этом заезды в классах Moto2 и Moto3 состоялись), остальные этапы официально считались отложенными на неопределенный срок.

При этом в руководстве чемпионата подтвердили желание все же начать сезон в июле и провести 10-12 гонок, большая часть из которых состоится в Европе. Ожидается, что хотя бы первая часть сезона пройдет без зрителей.

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