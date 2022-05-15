Номер Валентино Росси в MotoGP выведут из обращения

MotoGP выведет номер 46, под которым выступал знаменитый гонщик Валентино Росси, сообщается на официальном сайте серии.

Росси завершил выступления в MotoGP в ноябре прошлого года. «Гран-при Валенсии» стала последней гонкой для итальянца.

Росси выступал в MotoGP с 2000 года за «Хонду», «Ямаху» и «Дукати».

Он семь раз становился чемпионом, выиграл 89 гонок и 199 раз поднимался на подиум. По количеству титулов в высшем мотогоночном классе Росси уступает лишь восьмикратному чемпиону Джакомо Агостини.