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Сегодня, 01:08

Номер Валентино Росси в MotoGP выведут из обращения

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MotoGP выведет номер 46, под которым выступал знаменитый гонщик Валентино Росси, сообщается на официальном сайте серии.

Росси завершил выступления в MotoGP в ноябре прошлого года. «Гран-при Валенсии» стала последней гонкой для итальянца.

Росси выступал в MotoGP с 2000 года за «Хонду», «Ямаху» и «Дукати».

Он семь раз становился чемпионом, выиграл 89 гонок и 199 раз поднимался на подиум. По количеству титулов в высшем мотогоночном классе Росси уступает лишь восьмикратному чемпиону Джакомо Агостини.

Валентино Росси
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