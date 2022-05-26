«Гран-при Финляндии» по мотоспорту отменен из-за «геополитической ситуации»
Международная федерация мотоспорта (FIM) заявила об отмене этапа серии MotoGP в финском городе Коувола и сокращении чемпионата до 20 этапов.
Первый с 1982 года финский этап MotoGP должен был состояться в июле, однако организаторы не успели завершить все работы и в итоге сослались на близкое соседство с Россией.
«Работы по омологации на KymiRing вместе с рисками, вызванными геополитической ситуацией в регионе, привели к отмене «Гран-при» в Куовола в 2022 году, — говорится в заявлении FIM. — MotoGP с нетерпением ждет возвращения в Финляндию впервые за четыре десятилетия».
Новости
24 окт 2021 17:35
1