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Сегодня, 07:23

«Гран-при Финляндии» по мотоспорту отменен из-за «геополитической ситуации»

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Международная федерация мотоспорта (FIM) заявила об отмене этапа серии MotoGP в финском городе Коувола и сокращении чемпионата до 20 этапов.

Первый с 1982 года финский этап MotoGP должен был состояться в июле, однако организаторы не успели завершить все работы и в итоге сослались на близкое соседство с Россией.

«Работы по омологации на KymiRing вместе с рисками, вызванными геополитической ситуацией в регионе, привели к отмене «Гран-при» в Куовола в 2022 году, — говорится в заявлении FIM. — MotoGP с нетерпением ждет возвращения в Финляндию впервые за четыре десятилетия».

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