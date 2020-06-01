MotoGP отменила «Гран-при Японии»
11:33
«Гран-при Японии» стал шестым этапом MotoGP, отмененным из-за эпидемии коронавируса, сообщает Motorsport.
Он прибавился к ранее отмененным гонкам в Великобритании, Австралии, Голландии, Германии и Финляндии.
«Гран-при Японии» пропадет из календаря MotoGP впервые с 1986 года. Серия еще надеется провести этапы в США, Аргентине, Малайзии и Таиланде в конце года.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
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