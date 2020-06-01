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MotoGP отменила «Гран-при Японии»

11:33
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«Гран-при Японии» стал шестым этапом MotoGP, отмененным из-за эпидемии коронавируса, сообщает Motorsport.

Он прибавился к ранее отмененным гонкам в Великобритании, Австралии, Голландии, Германии и Финляндии.

«Гран-при Японии» пропадет из календаря MotoGP впервые с 1986 года. Серия еще надеется провести этапы в США, Аргентине, Малайзии и Таиланде в конце года.

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