MotoGP отменила «Гран-при Японии»

«Гран-при Японии» стал шестым этапом MotoGP, отмененным из-за эпидемии коронавируса, сообщает Motorsport.

Он прибавился к ранее отмененным гонкам в Великобритании, Австралии, Голландии, Германии и Финляндии.

«Гран-при Японии» пропадет из календаря MotoGP впервые с 1986 года. Серия еще надеется провести этапы в США, Аргентине, Малайзии и Таиланде в конце года.