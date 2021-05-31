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Мир гонок в шоке после гибели известного мотоциклиста на трассе

09:35
Джейсон Дюпаскье скончался в 19 лет после травм, полученных в субботней квалификационной сессии в Италии.
Джейсон Дюпаскье скончался в 19 лет после травм, полученных в субботней квалификационной сессии в Италии.

Звезды кольцевых мотогонок провели акции памяти и написали посты в соцсетях в связи с гибелью швейцарца Джейсона Дюпаскье от травм, полученных во время аварии в субботней квалификационной сессии в Италии.

19-летний Дюпаскье попал под колеса чужого мотоцикла после падения на трассе Муджелло. Пострадавшему около получаса оказывали помощь на треке, а затем эвакуировали на вертолете в больницу Флоренции. Но, несмотря на все усилия врачей, Джейсон скончался от полученных повреждений.

Церемония в память о Дюпаскье прошла перед воскресным «Гран-при» в MotoGP. Француз Фабио Куартараро, выигравший гонку, посвятил свою победу погибшему коллеге, а два других гонщика, финишировавшие на подиуме, — Мигель Оливейра из Португалии и Жоан Мир из Испании — в знак уважения к памяти товарища продемонстрировали швейцарский флаг. Дюпаскье дебютировал в Moto3 в 2020 году и перед своей гибелью был десятым в общем зачете чемпионата. Его товарищ — мотогонщик Том Люди — отказался от участия в «Гран-при Италии» и провел последние часы с умирающим в больнице.

Соболезнования семье погибшего выразили многие представители мира мото- и автогонок, в том числе официальный аккаунт «Формулы-1».

(Олег Шамонаев)

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