Вместо Австралии участники MotoGP проведут этап в Портимане

Австралийские этапы «Формулы-1» и MotoGP в 2021 году провести не получится — причиной тому строгость местных карантинных законов.

Но если измененный календарь «Ф-1» еще не анонсирован, то в MotoGP оперативно нашли замену — в первый уик-энд ноября гонщики и команды отправятся в португальский Портиман, сообщает Motorsport.

Чтобы облегчить логистику, этап в Малайзии одновременно сдвинули на более ранний срок, 22-24 октября.

В нынешнем сезоне MotoGP уже проводила уик-энд в Портимане — это было в середине апреля, — потому вторую гонку назвали «Гран-при Алгарве».