Гонщик «Ямахи» Куартараро стал первым в истории MotoGP чемпионом из Франции

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро досрочно оформил чемпионский титул в гоночной серии MotoGP сезона-2021.

За 2 этапа до конца сезона отрыв Куартараро от идущего вторым Франческо Баньяя составляет 65 очков, итальянец потерял математические шансы на чемпионство после того, как не смог финишировать в гонке на «Гран-при Эмилии-Романьи».

22-летний Куартараро завоевал титул впервые в карьере, он стал первым в истории Moto GP чемпионом из Франции. Отметим, что с 2012 года чемпионами становились исключительно испанцы — один раз титул завоевал Хоан Мир, два раза — Хорхе Лоренсо, шесть раз — Марк Маркес.