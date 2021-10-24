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Гонщик «Ямахи» Куартараро стал первым в истории MotoGP чемпионом из Франции

24 октября, 17:35
Фабио Куартараро. Фото Instagram
Фабио Куартараро. Фото Instagram

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро досрочно оформил чемпионский титул в гоночной серии MotoGP сезона-2021.

За 2 этапа до конца сезона отрыв Куартараро от идущего вторым Франческо Баньяя составляет 65 очков, итальянец потерял математические шансы на чемпионство после того, как не смог финишировать в гонке на «Гран-при Эмилии-Романьи».

22-летний Куартараро завоевал титул впервые в карьере, он стал первым в истории Moto GP чемпионом из Франции. Отметим, что с 2012 года чемпионами становились исключительно испанцы — один раз титул завоевал Хоан Мир, два раза — Хорхе Лоренсо, шесть раз — Марк Маркес.

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Иван Торопцев все материалы автора
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