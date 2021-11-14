Валентино Росси провел свою последнюю гонку в MotoGP

Знаменитый мотогонщик Валентино Росси завершил выступления в MotoGP.

«Гран-при Валенсии» стал последним для итальянца на этом уровне. Однако 42-летний Росси не исключает, что будет участвовать в гонках на выносливость.

Росси выступал в MotoGP с 2000 года за «Хонду», «Ямаху» и «Дукати». Он семь раз становился чемпионом, выиграл 89 гонок и 199 раз поднимался на подиум. По количеству титулов в высшем мотогоночном классе Росси уступает лишь восьмикратному чемпиону Джакомо Агостини.

Победу в гонке одержал итальянец Франческо Баньяя («Дукати»), вторым финишировал испанец Хорхе Мартин («Дукати»), третьим — австралиец Джек Миллер («Дукати»). Победителем сезона ранее досрочно стал француз Фабио Куартараро («Ямаха»).