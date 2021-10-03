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Российский гонщик Лагута стал чемпионом мира по спидвею

09:14
Артем Лагута. Фото Instagram
Артем Лагута. Фото Instagram

Россиянин Артем Лагута стал чемпионом мира по спидвею.

Лагута оформил чемпионский титул на последнем этапе сезона в Торуни (Польша). На счету 30-летнего россиянина 192 очка в личном зачете, второе место занял поляк Бартош Змарзлик (189 очков). Третье место — у еще одного представителя России, Эмиля Сайфутдинова (149).

Лагута стал первым чемпионом мира по спидвею из России. До этого лучшим результатом среди россиян было третье место — Эмиль Сайфутдинов дважды занимал эту строчку (2009, 2019).

Дополнительная информация:

https://www.speedwaygp.com/news/article/9283/laguta%E2%80%99s-world-title-triumph-in-torun

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Иван Торопцев все материалы автора

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