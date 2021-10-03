Российский гонщик Лагута стал чемпионом мира по спидвею

Россиянин Артем Лагута стал чемпионом мира по спидвею.

Лагута оформил чемпионский титул на последнем этапе сезона в Торуни (Польша). На счету 30-летнего россиянина 192 очка в личном зачете, второе место занял поляк Бартош Змарзлик (189 очков). Третье место — у еще одного представителя России, Эмиля Сайфутдинова (149).

Лагута стал первым чемпионом мира по спидвею из России. До этого лучшим результатом среди россиян было третье место — Эмиль Сайфутдинов дважды занимал эту строчку (2009, 2019).