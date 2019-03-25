Два мотоциклиста устроили драку во время гонки. Видео

Необычный инцидент произошел во время чемпионата Коста-Рики по мотогонкам. Прямо во время заезда гонщики Марион Кальво и Хорхе Мартинес устроили драку. Мартинес во время гонки толкнул Кальво, тот упал и зацепился за мотоцикл Мартинеса.

После того, как Мартинес остановился, Кальво наброился на него с кулаками.

При этом Кальво попытался продолжить гонку, но в итоге она была прервана. Оба участника инцидента получили двухлетнюю дисквалификацию.