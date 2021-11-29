Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев из LADA Sport ROSNEFT раскрыли подробности «боевого крещения» в Сочи.

Прошедший финал Кубка мира по турингу, помимо чемпионства Яна Эрлаше и почти сенсационной победы темных лошадок из «Купры», запомнился дебютом, а по большому счету — возвращением в чемпионат отечественной «Лады». Ранее российская марка уже выступала на самом высоком уровне кузовных гонок — серии WTCC, а в минувшие выходные заявилась и на этап пришедшей ей на смену WTCR.

Подготовленные по одинаковому регламенту с техникой мирового чемпионата желтые Vesta Sport TCR принимали участие в статусе гостей, что по правилам накладывало значительные ограничения на их конкурентоспособность. Если судить исключительно по результатам, то выступление нашей команды вышло более чем скромным: в квалификации и в обеих воскресных гонках пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев замкнули итоговые протоколы, опередив лишь сошедших либо не вышедших на старт участников.

Однако, как отметили в интервью «СЭ» сами спортсмены, опыт, полученный на родной трассе, не только пойдет в копилку будущих успехов, но уже сейчас смог доказать высокий уровень заводского коллектива из Тольятти. В сжатые сроки двухдневного уик-энда парням удалось подготовить технику к незнакомым условиям, а затем довести обе машины до финиша в крайне аварийных гонках.

Кирилл Ладыгин. Фото WTCR

Ограничения стоили до двух секунд с круга

— Кирилл, в субботу на пресс-конференции вы говорили, что не получилось подобрать оптимальных настроек под незнакомые команде шины «Гудьер», которые используют в WTCR. С какими проблемами пришлось столкнуться из-за этого в гонке?

Ладыгин: Действительно была проблема с тем, чтобы быстро найти настройки. Времени понадобилось больше, чем мы ожидали. В итоге мы их нашли уже ко второй гонке, и машина стала управляться гораздо лучше. Но недостаточно — сказывается нехватка тестов. Думаю, результат в целом был хороший. Мы прогрессировали и ехали все быстрее.

— В Сочи вы стартовали по уайлд-кард, и по правилам чемпионата машины LADA Sport ROSNEFT получили 60 килограммов балласта плюс увеличенный дорожный просвет. Недостаток прижимной силы был серьезным? Чувствовалось, что машина разбалансирована из-за дополнительного груза?

Ладыгин: Машина была тяжелее, что чувствовалось в поворотах и по медленному разгону. На этой трассе [ограничения] остановили нас секунды на две. Только в первом секторе, где, по сути, два поворота и одна длинная прямая, мы проигрывали полторы секунды. Безусловно, все это сказалось.

Ехали как в тумане

— В обеих гонках в первых рядах почти сразу произошли опасные аварии. Вам как стартовавшим с конца решетки пришлось проезжать их в дождевой пелене от всего пелотона. От обломков увернулись в последний момент?

Ладыгин: На траектории машины в этот раз не стояли, они сошли с трассы. И слава богу — видимость была нулевая. Только и думал, чтобы никто не остановился поперек, пока едешь как в тумане. Напомнило сцену из «Дней грома» (американский художественный фильм про гоночную серию НАСКАР. — Прим. «СЭ»): залетаешь в облако, а там уже будь что будет.



Митяев: В начале второй гонки машина (Жиля Магнуса. — Прим. «СЭ») остановилась практически на старте. Я видел ее только мельком, но все чудом ее объехали. В остальном вокруг было много сходов, летели обломки, видимость была не ноль, а ниже нуля. Добавляли сложности белые отбойники, из-за которых в дождь нельзя было различить границы трассы.

— И тем не менее вторая гонка получилась для вас более богатой на события и борьбу. Кирилл, ваше столкновение с Бенцем Болдишем судьи в итоге сочли гоночным инцидентом?

Ладыгин: Это был гоночный инцидент (позже в воскресенье стюарды выписали Ладыгину штраф в 30 секунд и переместили пилота LADA Sport ROSNEFT на 14-е место в протоколе второй гонки. — Прим. «СЭ»). Когда я ехал внутри поворота, то потерял на какое-то время автомобиль, и началось неконтролируемое скольжение. Приношу извинения [Болдишу] за эту аварию, но здесь гонки, и такое может случиться с каждым.

В остальном впечатления отличные. Сам факт участия в чемпионате мира дал нам очень много возможностей: попробовать новые настройки, сетапы, что очень сильно поможет в дальнейших выступлениях.

Митяев: У меня впечатления самые лучшие. Готов еще ехать две гонки, но, к сожалению, уик-энд уже закончился. Очень рад за нашу команду, что с первой попытки нам удалось сразу заработать очки двумя машинами (очки, заработанные Ладыгиным и Митяевым во второй гонке, не пошли в официальный зачет чемпионата, потому что российская команда была заявлена только на один этап. — Прим. «СЭ»). Если мы продолжим работать в этом направлении, то результаты будут только улучшаться.

«Лады» вызвали в паддоке восторг

— Как вас встретили в WTCR? Удалось пересечься с кем-то из старых знакомых или найти новых?

Ладыгин: Было много ребят, с которыми знакомы еще по WTCC (где в 2008-2009 годах выступал Ладыгин. — Прим. «СЭ»). Отлично поговорили с Робом Хаффом, с ребятами из «Ауди». Все спрашивали меня про трассу, про ее секреты. Естественно, они понимали, что мы поедем в аутсайдерах из-за наложенных ограничений, но искренне желали удачи.

— Перед этапом в Сочи команда заявляла, что решила принять участие, чтобы сравнить свой уровень с мировым. Какие выводы сделаете теперь после уик-энда?

Митяев: Я прошелся по боксам других команд, когда выпала возможность. Внутрь, конечно, не зашел, тут и так у всех открытые ворота. В принципе, у нас все то же самое. Если говорить об отставании, то нам надо просто больше поработать с шинами «Гудьер».

К нам, кстати, тоже заходили, смотрели на наши машины и остались в восторге! Считаю, что у нас хороший уровень, надо просто не сдаваться. Взять все в кулак и атаковать, ведь это гонки!

Эрик Расулев

Итоговая классификация сезона WTCR 2021

Зачет пилотов

Гонщик (страна) Команда Марка автомобиля Очки 1. Ян Эрлаше (Франция) Cyan Racing Lynk & Co LYNK & CO 223 2. Фредерик Вервиш (Бельгия) COMTOYOU TEAM AUDI SPORT Ауди 195 3. Жан-Карл Верне (Франция) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Хендэ 177 4. Иван Мюллер (Франция) Cyan Racing Lynk & Co LYNK & CO 169 5. Сантьяго Уруша (Уругвай) Cyan Performance Lynk & Co LYNK & CO 167 6. Эстебан Гуэррьери (Аргентина) ALL-INKL.COM Muennich Motorsport Хонда 164 7. Микель Азкона (Испания) ZENGО MOTORSPORT SERVICES KFT Купра 158 8. Норберт Мишелиз (Венгрия) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Хендэ 146 9. Тэд Бьорк (Швеция) Cyan Performance Lynk & Co LYNK & CO 141 10. Жиль Магнус (Бельгия) COMTOYOU TEAM AUDI SPORT Ауди 139 11. Нестор Гиролами (Аргентина) ALL-INKL.COM Muennich Motorsport Хонда 131 12. Габриэле Тарквини (Италия) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Хендэ 114 13. Натаниэль Бретон (Франция) COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT Ауди 114 14. Аттила Тасси (Венгрия) ALL-INKL.DE Muennich Motorsport Хонда 96 15. Лука Энгстлер (Германия) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Хендэ 86 16. Том Коронел (Нидерланды) COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT Ауди 83 17. Тиаго Монтейро (Португалия) ALL-INKL.DE Muennich Motorsport Хонда 75 18. Роб Хафф (Великобритания) ZENGО MOTORSPORT SERVICES KFT Купра 73 19. Жорди Жене (Испания) Zengо Motorsport Driver's Academy Купра 10 20. Бенце Болдиш (Венгрия) Zengо Motorsport Driver's Academy Купра 9 21. Джессика Бекман (Швеция) Target srl Хендэ 2 22. Андреас Бекман (Швеция) Target srl Хендэ 1

Зачет команд