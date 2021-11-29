«Напомнило сцену из «Дней грома» — залетаешь в облако, а там уже будь что будет». Наши пилоты — о дождевом дебюте в WTCR
Прошедший финал Кубка мира по турингу, помимо чемпионства Яна Эрлаше и почти сенсационной победы темных лошадок из «Купры», запомнился дебютом, а по большому счету — возвращением в чемпионат отечественной «Лады». Ранее российская марка уже выступала на самом высоком уровне кузовных гонок — серии WTCC, а в минувшие выходные заявилась и на этап пришедшей ей на смену WTCR.
Подготовленные по одинаковому регламенту с техникой мирового чемпионата желтые Vesta Sport TCR принимали участие в статусе гостей, что по правилам накладывало значительные ограничения на их конкурентоспособность. Если судить исключительно по результатам, то выступление нашей команды вышло более чем скромным: в квалификации и в обеих воскресных гонках пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев замкнули итоговые протоколы, опередив лишь сошедших либо не вышедших на старт участников.
Однако, как отметили в интервью «СЭ» сами спортсмены, опыт, полученный на родной трассе, не только пойдет в копилку будущих успехов, но уже сейчас смог доказать высокий уровень заводского коллектива из Тольятти. В сжатые сроки двухдневного уик-энда парням удалось подготовить технику к незнакомым условиям, а затем довести обе машины до финиша в крайне аварийных гонках.
Ограничения стоили до двух секунд с круга
— Кирилл, в субботу на пресс-конференции вы говорили, что не получилось подобрать оптимальных настроек под незнакомые команде шины «Гудьер», которые используют в WTCR. С какими проблемами пришлось столкнуться из-за этого в гонке?
Ладыгин: Действительно была проблема с тем, чтобы быстро найти настройки. Времени понадобилось больше, чем мы ожидали. В итоге мы их нашли уже ко второй гонке, и машина стала управляться гораздо лучше. Но недостаточно — сказывается нехватка тестов. Думаю, результат в целом был хороший. Мы прогрессировали и ехали все быстрее.
— В Сочи вы стартовали по уайлд-кард, и по правилам чемпионата машины LADA Sport ROSNEFT получили 60 килограммов балласта плюс увеличенный дорожный просвет. Недостаток прижимной силы был серьезным? Чувствовалось, что машина разбалансирована из-за дополнительного груза?
Ладыгин: Машина была тяжелее, что чувствовалось в поворотах и по медленному разгону. На этой трассе [ограничения] остановили нас секунды на две. Только в первом секторе, где, по сути, два поворота и одна длинная прямая, мы проигрывали полторы секунды. Безусловно, все это сказалось.
Ехали как в тумане
— В обеих гонках в первых рядах почти сразу произошли опасные аварии. Вам как стартовавшим с конца решетки пришлось проезжать их в дождевой пелене от всего пелотона. От обломков увернулись в последний момент?
Ладыгин: На траектории машины в этот раз не стояли, они сошли с трассы. И слава богу — видимость была нулевая. Только и думал, чтобы никто не остановился поперек, пока едешь как в тумане. Напомнило сцену из «Дней грома» (американский художественный фильм про гоночную серию НАСКАР. — Прим. «СЭ»): залетаешь в облако, а там уже будь что будет.
Митяев: В начале второй гонки машина (Жиля Магнуса. — Прим. «СЭ») остановилась практически на старте. Я видел ее только мельком, но все чудом ее объехали. В остальном вокруг было много сходов, летели обломки, видимость была не ноль, а ниже нуля. Добавляли сложности белые отбойники, из-за которых в дождь нельзя было различить границы трассы.
— И тем не менее вторая гонка получилась для вас более богатой на события и борьбу. Кирилл, ваше столкновение с Бенцем Болдишем судьи в итоге сочли гоночным инцидентом?
Ладыгин: Это был гоночный инцидент (позже в воскресенье стюарды выписали Ладыгину штраф в 30 секунд и переместили пилота LADA Sport ROSNEFT на 14-е место в протоколе второй гонки. — Прим. «СЭ»). Когда я ехал внутри поворота, то потерял на какое-то время автомобиль, и началось неконтролируемое скольжение. Приношу извинения [Болдишу] за эту аварию, но здесь гонки, и такое может случиться с каждым.
В остальном впечатления отличные. Сам факт участия в чемпионате мира дал нам очень много возможностей: попробовать новые настройки, сетапы, что очень сильно поможет в дальнейших выступлениях.
Митяев: У меня впечатления самые лучшие. Готов еще ехать две гонки, но, к сожалению, уик-энд уже закончился. Очень рад за нашу команду, что с первой попытки нам удалось сразу заработать очки двумя машинами (очки, заработанные Ладыгиным и Митяевым во второй гонке, не пошли в официальный зачет чемпионата, потому что российская команда была заявлена только на один этап. — Прим. «СЭ»). Если мы продолжим работать в этом направлении, то результаты будут только улучшаться.
«Лады» вызвали в паддоке восторг
— Как вас встретили в WTCR? Удалось пересечься с кем-то из старых знакомых или найти новых?
Ладыгин: Было много ребят, с которыми знакомы еще по WTCC (где в 2008-2009 годах выступал Ладыгин. — Прим. «СЭ»). Отлично поговорили с Робом Хаффом, с ребятами из «Ауди». Все спрашивали меня про трассу, про ее секреты. Естественно, они понимали, что мы поедем в аутсайдерах из-за наложенных ограничений, но искренне желали удачи.
— Перед этапом в Сочи команда заявляла, что решила принять участие, чтобы сравнить свой уровень с мировым. Какие выводы сделаете теперь после уик-энда?
Митяев: Я прошелся по боксам других команд, когда выпала возможность. Внутрь, конечно, не зашел, тут и так у всех открытые ворота. В принципе, у нас все то же самое. Если говорить об отставании, то нам надо просто больше поработать с шинами «Гудьер».
К нам, кстати, тоже заходили, смотрели на наши машины и остались в восторге! Считаю, что у нас хороший уровень, надо просто не сдаваться. Взять все в кулак и атаковать, ведь это гонки!
Эрик Расулев
Итоговая классификация сезона WTCR 2021
Зачет пилотов
|
Гонщик (страна)
|
Команда
|
Марка автомобиля
|
Очки
|
1. Ян Эрлаше (Франция)
|
Cyan Racing Lynk & Co
|
LYNK & CO
|
223
|
2. Фредерик Вервиш (Бельгия)
|
COMTOYOU TEAM AUDI SPORT
|
Ауди
|
195
|
3. Жан-Карл Верне (Франция)
|
Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team
|
Хендэ
|
177
|
4. Иван Мюллер (Франция)
|
Cyan Racing Lynk & Co
|
LYNK & CO
|
169
|
5. Сантьяго Уруша (Уругвай)
|
Cyan Performance Lynk & Co
|
LYNK & CO
|
167
|
6. Эстебан Гуэррьери (Аргентина)
|
ALL-INKL.COM Muennich Motorsport
|
Хонда
|
164
|
7. Микель Азкона (Испания)
|
ZENGО MOTORSPORT SERVICES KFT
|
Купра
|
158
|
8. Норберт Мишелиз (Венгрия)
|
BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse
|
Хендэ
|
146
|
9. Тэд Бьорк (Швеция)
|
Cyan Performance Lynk & Co
|
LYNK & CO
|
141
|
10. Жиль Магнус (Бельгия)
|
COMTOYOU TEAM AUDI SPORT
|
Ауди
|
139
|
11. Нестор Гиролами (Аргентина)
|
ALL-INKL.COM Muennich Motorsport
|
Хонда
|
131
|
12. Габриэле Тарквини (Италия)
|
BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse
|
Хендэ
|
114
|
13. Натаниэль Бретон (Франция)
|
COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT
|
Ауди
|
114
|
14. Аттила Тасси (Венгрия)
|
ALL-INKL.DE Muennich Motorsport
|
Хонда
|
96
|
15. Лука Энгстлер (Германия)
|
Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team
|
Хендэ
|
86
|
16. Том Коронел (Нидерланды)
|
COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT
|
Ауди
|
83
|
17. Тиаго Монтейро (Португалия)
|
ALL-INKL.DE Muennich Motorsport
|
Хонда
|
75
|
18. Роб Хафф (Великобритания)
|
ZENGО MOTORSPORT SERVICES KFT
|
Купра
|
73
|
19. Жорди Жене (Испания)
|
Zengо Motorsport Driver's Academy
|
Купра
|
10
|
20. Бенце Болдиш (Венгрия)
|
Zengо Motorsport Driver's Academy
|
Купра
|
9
|
21. Джессика Бекман (Швеция)
|
Target srl
|
Хендэ
|
2
|
22. Андреас Бекман (Швеция)
|
Target srl
|
Хендэ
|
1
Зачет команд
|
Команда
|
Марка автомобиля
|
Очки
|
1. Cyan Racing Lynk & Co
|
LYNK & CO
|
392
|
2. COMTOYOU TEAM AUDI SPORT
|
Ауди
|
334
|
3. Cyan Performance Lynk & Co
|
LYNK & CO
|
308
|
4. ALL-INKL.COM Muennich Motorsport
|
Хонда
|
295
|
5. Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team
|
Хендэ
|
263
|
6. BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse
|
Хендэ
|
260
|
7. ZENGО MOTORSPORT SERVICES KFT
|
Купра
|
231
|
8. COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT
|
Ауди
|
197
|
9. ALL-INKL.DE Muennich Motorsport
|
Хонда
|
171
|
10. Zengо Motorsport Driver's Academy
|
Купра
|
19
|
11. Target sr
|
Хендэ
|
3
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