Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Игры
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 16:10

Жаркие уик-энды на пределе эмоций. Ралли-кросс на «Игора Драйв»

Анатолий Курагин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ралли-кросс на «Игора Драйв».
Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»
Ралли-кросс на «Игора Драйв».
Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»
1/2
На автодроме в Ленинградской области пройдут сразу два этапа чемпионата России по ралли-кроссу.

Современный автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области в ближайшее время примет сразу два этапа чемпионата России по ралли-кроссу. 22 и 23 июля здесь пройдет 4-й этап, а 29 и 30 июля состоится 5-й. Массовые старты будут проведены в пяти зачетных группах. Поклонников скорости и экстрима ждут насыщенные уик-энды — более 60 лучших пилотов страны, автомобили от вазовских «Калин» до полноприводных «монстров» объемом до 3500 кубических сантиметров и развлекательная программа.

GARAGE FEST Игора Драйв. Главное автоспортивное событие года на главном автодроме страны

Середина сезона

Ралли-кросс — один из самых зрелищных и популярных видов автоспорта в мире. Он регулярно собирает большое количество зрителей, которые с замиранием сердца следят за баталиями на трассе. Ближайшие гонки чемпионата страны пройдут на единственной в России трассе для ралли-кросса, имеющей лицензию Международной автомобильной федерации (FIA). Интересная конфигурация, перепады высот, крутые повороты и «эски» дают возможность гонщикам показать свое мастерство.

Пройти испытания на трассе под силу только настоящим профессионалам, которые покажут все свои навыки. Дополнительный, альтернативный участок трассы, джокер, который каждый пилот должен проехать один раз за заезд, привносит в гонку настоящую интригу. Момент, выбранный для прохождения джокера, может как дать преимущество пилоту, так и лишить его надежд на подиум. Поэтому здесь важна работа всей команды.

Ралли-кросс на «Игора Драйв».
Фото Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

Четвертый и пятый этапы — это середина сезона 2023 года. Уже определились лидеры во всех классах. Но именно сейчас у спортсменов есть возможность изменить турнирную таблицу, выйти на более высокие позиции и показать отличный результат по итогам всего сезона. Гонщиков ждет заезд на непредсказуемом треке «Игора Драйв», где победить сможет лишь сильнейший.

Мероприятия на «Игора Драйв» — это всегда праздник автоспорта для всей семьи. Борьба пилотов за победу ведется на пределе, а эмоции болельщиков не уступают по своему накалу переживаниям гонщиков.

Участники чемпионата России по&nbsp;мотокроссу на&nbsp;автодроме &laquo;Игора Драйв&raquo;. «Здесь здорово находиться и выступать». На «Игора Драйв» выступили лучшие райдеры страны

Понаблюдать за яркими сражениями можно с открытой трибуны ралли-кросса. Для всех зрителей будет открыт доступ в технический парк, в котором они смогут вблизи рассмотреть гоночную технику, пообщаться и сфотографироваться с пилотами. Анимация с любимым талисманом автодрома Рысью, шоу барабанщиц, зона фуд-корта — все это ждет вас уже в ближайшие выходные. Впечатления от гонок гости «Игора Драйв» могут дополнить заездами в Картинг Центре или улучшить свои навыки вождения в Центре контраварийной подготовки.

Автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены более десяти трасс и площадок для авто- и мотоспорта, а также комплекс сооружений, возведенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта.

Приобрести билеты и получить дополнительную информацию можно на сайте автодрома «Игора Драйв»

0
Читайте также
Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет
Итальянцы недовольны ВАДА. Они требуют, чтобы допингиста Швацера допустили до Олимпиады
Минобороны сообщило о нанесении ударов возмездия в районах Одесской области
Полиция нашла подростка, убившего сверстника и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы
Умер сыгравший в фильме «Республика ШКИД» актер Вячеслав Голубков
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Российская серия кольцевых гонок: этап в Крепости грозной
СМП РСКГ на Kazan Ring: дождь и аварии лидеров
Этап №4 СМП РСКГ на Moscow Raceway: аварии, брызги шампанского и сумасшедшие гонки
Суперкары и жара в Санкт-Петербурге / РСКГ — на «Игора Драйв»
Российская серия кольцевых автогонок / Нижегородское кольцо
Российская серия кольцевых гонок: дождь / аварии суперкаров / победы фаворитов
"Дакар"-2018. Главное видео
Четвертая победа Романа Русинова и G-Drive Racing
G-Drive Racing покоряет Японию!
G-Drive Racing побеждает в Шанхае!
Взятие "Поля Рикара"
"G-Drive Racing" побеждает в Бразилии!
G-Drive Racing в гонке "24 часа Нюрбурнгринга"
Гонка "6 часов Спа" глазами команды G-Drive Racing
Шокирующий финал в Дайтоне
Финальный этап RRC "Смоленское кольцо"
7-й этап Russian Racing Championship
Russian Drift Series 2012
Нижний Новгород ждёт 7-ой этап RRC
5-й этап RRC – Moscow Raceway
Кольцевые гонки на трассе в Казани
Гонки грузовиков в Италии
Презентация гоночного турнира RRC
Ледовая "Гонка Звезд - 2012"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«КАМАЗ-Мастер» проиграл «Шелковый путь» после восьми побед подряд. Титул взяли белорусы
Новости
RSS RSS
Все новости