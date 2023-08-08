GARAGE FEST Игора Драйв 2023: праздник для всех без исключения

На популярном автодроме в Ленинградской области состоялось главное автоспортивное событие лета.

Уже второй год подряд в первые выходные августа автодром «Игора Драйв» становится местом главного автомобильного события летнего сезона. Под Санкт-Петербургом вновь прошел фестиваль скорости, музыки и драйва GARAGE FEST Игора Драйв. За два дня гостями праздника для всей семьи стали более 30 тысяч посетителей.

Непредсказуемый результат

Главным новшеством по сравнению с фестивалем прошлого года стало проведение этапов двух гоночных серий в рамках одного уик-энда. В субботу, 5 августа, на кольцевой трассе автодрома прошел марафон «REC Игора Драйв 4 часа», в котором уже по традиции принимают участие лучшие пилоты России и Европы.

На этот раз на старт марафона вышли 27 экипажей в шести классах. Среди участников — самый успешный российский пилот в гонках на выносливость Роман Русинов, победитель «24 часов Ле-Мана» в классе GT Виктор Шайтар, победитель гонки «24 часа Нюрбургринга» Адам Кристадулу и многие другие.

Главной интригой гонки «REC Игора Драйв 4 часа» стало противостояние прототипа G-Drive G01 команды G-Drive Racing с могучими суперкарами Mercedes-AMG GT3 команды Capital RT и Lamborghini Gallardo GT3 коллектива Spora GT.

В квалификации лучшее время показал Роман Русинов. А вот во время самого марафона случались многочисленные выезды сэйфти-кара, вылеты с трассы, проколы колес и технические проблемы, все это регулярно приводило к нейтрализации гонки. Рваный ритм заезда провоцировал ошибки, которые совершили почти все экипажи. За полчаса до финиша после напряженной борьбы в течение трех с половиной часов в лидеры вышел экипаж G-Drive Racing. Но за несколько кругов до финиша у G01 начались проблемы с охлаждением, и Роман Русинов вынужденно свернул в боксы.

В итоге победителем гонки «REC Игора Драйв 4 часа» в абсолютном зачете и в классе GT Pro стал экипаж Capital RT на Mercedes-AMG под номером 13, который преодолел 113 кругов.

Фото пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

В облаках дыма и под рев моторов

Не менее напряженная борьба кипела на дрифт-площадке. В субботу здесь состоялись квалификационные одиночные заезды, на старт которых вышли 47 пилотов из 20 городов России, Белоруссии и Казахстана. На соревнования в Санкт-Петербург приехали и все основные фавориты сезона, и представители Северной столицы, которые в этом году в чемпионате еще не выступали.

Конфигурация была специально разработана для этапа RDS EUROPE: скоростная, позволяющая ехать в полный газ, подарившая множество невероятно близких и дымных парных заездов и так любимых зрителями kiss-the-wall (легкое безопасное столкновение со стеной задним бампером). Бетонные блоки, вдоль которых проносились автомобили, добавляли зрелищности для болельщиков и необходимости филигранно чувствовать автомобиль для пилотов.

В воскресенье борьбу продолжили 32 пилота, показавших накануне лучшие результаты. Схватка была невероятной, здесь было все: потрясающе точные проезды «дверь в дверь» и столкновения, технические проблемы фаворитов и неожиданно сильные проезды новичков, командные дерби и противостояния лучших друзей. И все это в настоящих облаках дыма, под рев моторов и под аплодисменты зрителей с под завязку полных трибун. Победителем этапа стал Феодор Чевычелов. В командном зачете лучшими из 12 коллективов стали FT, вторыми — STAR PЁR STARS AIMOL. Бронза у CARVILLE RACING.

Фото пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Новый болид «Волга»

На площадке картинг-центра прошли соревнования «Формула Студент», в которых приняли участие 15 команд из России и Казахстана, а общее количество студентов составило 320 человек — это настоящий рекорд! Команды вывели на старт девять автомобилей в зачете ДВС, пять — в зачете электрических автомобилей, а Bauman Racing Team впервые привезла на «Формулу Студент» беспилотный автомобиль.

В зачете ДВС победила команда UGATU Racing Team, а лучшими среди создателей электромобилей стали Bauman Racing Team. Отдельные призы вручались за лучший бизнес-план: первыми в зачете ДВС стала команда Тольяттинского государственного университета, а в категории электромобилей — МАДИ. Но и это еще не все! На кольцевую трассу в воскресенье вышли классические автомобили, которые сразились в двух видах соревнований — скоростном слаломе и заездах на регулярность движения.

А в паддоке автодрома прошла выставка гоночных машин RDRC — самого престижного российского чемпионата по дрэг-рейсингу. RDRC Technology представили «Волгу» — новый болид многократного чемпиона России по дрэг-рейсингу Дмитрия Саморукова, идейного вдохновителя и руководителя чемпионата RDRC. ProMod GAZ Volga собран на базе роллера, который изготовили в Челябинске силами компании Kiwamaru Sport, мотор V8 на метанольной смеси, заявленная мощность 3500 лошадиных сил. Посетители GARAGE FEST Игора Драйв 2023 могли вплотную подойти к промоду и другим машинам и рассмотреть их во всех деталях. Несколько пилотов вывели свои автомобили на стартовую прямую главной трассы и совершили эффектные прогревы резины.

Фото пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Не только скорость, но и музыка

Помимо обширной гоночной программы организаторы фестиваля подготовили развлечения для всей семьи: детскую зону с аниматорами, VR-симулятор и выставку редких автомобилей «Автокультура». Более 170 экспонатов, среди которых были как представители мирового автопрома, такие как Ferrari 348 Spider, Volvo P1800 ES и Lancia Flaminia, так и российские суперкары Marussia B1, Flanker F и Hot Rod Flying Brick. В рамках «Автокультуры» действовал лекторий, где своими мнением и опытом делились известные персоны автомобильного мира.

Генеральный спонсор фестиваля Банк ВТБ объединил музыку, спорт и искусство в пространстве ART.SPORT.VTB. Здесь гости фестиваля на протяжении двух дней могли принять участие в развлекательных активностях: вместе с известным художником разукрасить автомобиль, сыграть в игры, сделать интересные фото и получить подарки. А в воскресенье Камерный оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижера Ярослава Забояркина в двух отделениях исполнил мировые хиты.

Официальный партнер фестиваля G-Drive тоже позаботился не только о командах, заправив их топливом, но и о гостях фестиваля. Бренд организовал студию для трансляции гонки, пригласив комментировать заезды и просто пообщаться известных пилотов, автоэкспертов, коллекционеров, блогеров, партнеров и организаторов GARAGE FEST Игора Драйв. Посмотреть прямой эфир можно было в группе во «ВКонтакте» «РОСГОНКИ» и на большом экране зоны G-Drive. Продолжительность трансляции мероприятия за оба дня составила более 15 часов, а число ее просмотров превысило 2 миллиона. В перерывах гости играли на автосимуляторах, отдыхали на шезлонгах и угощались вкуснейшим стрит-фудом.

Завершила оба дня фестиваля большая музыкальная программа. В субботу прошли концерты Леонида Агутина и Владимира Преснякова, причем несколько песен легендарные исполнители исполнили дуэтом. А в воскресенье состоялся концерт популярной певицы Мари Краймбрери. Второй год подряд GARAGE FEST Игора Драйв проходит с большим успехом. Мультиформатный фестиваль стал настоящим праздником для всех без исключения!